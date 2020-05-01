ВОЗ оставляет в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации - Гебрейесус

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - отметил он по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС, состоявшегося в режиме телеконференции 30 апреля.

По словам гендиректора, вывод о том, что пандемия по- прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию мирового уровня, был сделан на заседании комитета, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов, единогласно. "Мы ценим доверие, выраженное комитетом ВОЗ, в том, что касается продолжения ее лидирующей и координирующей роли в глобальном реагировании на заболевание COVID-19, в сотрудничестве со странами и партнерами", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Среди рекомендаций, которые представил комитет - продолжение помощи уязвимым для пандемии государствам, создание механизма по аккумулированию опыта борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжение работы по обеспечению справедливого доступа медицинского персонала к защитным средствам, координация усилий мирового экспертного сообщества в сфере эпидемиологии, вакцинации и лечения COVID-19.