Количество смертей от коронавируса в штате Нью- Йорке продолжает сокращаться - губернатор

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество летальных исходов заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, продолжает сокращаться в американском штате Нью- Йорке. Об этом сообщил в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась в его "Твиттере".

Куомо подтвердил смерть 289 человек с коронавирусом в четверг по сравнению с 306 в среду. "Это меньше, чем было, но все равно трагично и ужасно. Для меня это число сводит на нет все добрые новости", - отметил губернатор.

По его данным, количество новых случаев COVID-19 в штате остается на прежнем уровне - около тысячи в день. "Около тысячи новых случаев каждый день - это все равно очень высокий показатель распространения инфекции", - заявил Куомо. Он объявил, что все средние школы и колледжи в Нью-Йорке останутся закрытыми до завершения учебного года. В этом штате насчитывается 4,8 тыс. государственных школ, 1,8 тыс. частных школ и 89 колледжей, количество учащихся в них превышает 4,2 млн.

Медицинские работники штата отныне будут пользоваться услугами психиатров бесплатно. Как пояснил Куомо, соответствующее распоряжение будет отдано страховым компаниям.