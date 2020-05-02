Роспотребнадзор объяснил как отличить сезонную аллергию от симптомов при COVID-19
09:40 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как отличить проявления сезонной аллергии от симптоматики при заражении новым коронавирусом. Сообщение опубликовано в субботу на сайте ведомства.
"Как отличить [сезонную аллергию] от симптомов при COVID-19? При сезонной аллергии нет повышения температуры, нет выраженной слабости, утомляемости, нет болей в мышцах, кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой). Нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", - говорится в пресс-релизе.
Ведомство отмечает, что для сезонной аллергии характерен насморк, першение в горле, покраснение глаз, а также зуд и слезотечение. В случае появления этих симптомов специалисты рекомендуют прежде всего соблюдать домашний режим, поскольку концентрация аллергенов в виде пыльцы в воздухе дома намного ниже, чем на улице. Они также советуют принимать необходимые препараты, назначенные лечащим врачом, и обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.
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