В МЧС назвали список необходимого при госпитализации с коронавирусом
09:50 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендуют в случае госпитализации в лечебное заведение в связи с заболеванием коронавирусом взять с собой гаджеты и минимум наличных денег.
"Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства - минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте - мобильный телефон и зарядное устройство к нему для связи с родственниками и друзьями, а также ноутбук, планшет, электронную книжку, другие устройства и зарядки к ним", - говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. Кроме того, с собой необходимо взять паспорт и другое удостоверение личности.
Эксперты также советуют, что в условиях распространения коронавирусной инфекции нужно быть готовым к ситуации, связанной к резким и внезапным ухудшением состояния здоровья. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно в больнице, в случае экстренной госпитализации, можно подготовить комплект необходимых вещей заранее. В него стоит включить документы - страховой полис, амбулаторную карточку, антисептик, средства от расстройства пищеварения, простуды, аллергии, обезболивающие, одежду для стационара: халат, пижама, спортивный костюм, сменное нижнее белье, сменную обувь.
Также заблаговременно стоит подготовить средства личной гигиены, куда включить зубную щетку и пасту, мыло в мыльнице, туалетную бумагу, влажные салфетки, расческу, полотенце банное и для лица и рук, при надобности шампунь или гель для душа. Если вы используете косметические средства, то их также следует подготовить заранее. Соберите кружку и тарелку, желательно из небьющихся материалов, ложку, вилку, нож, блокнот и ручку, которые также сможете взять с собой в больницу, если вам понадобиться госпитализации из-за выявления коронавируса, рекомендуют специалисты ВНИИ ГОЧС.
НОВОСТИ
- 10:45 02.05.2020
- Случаи повторного заражения коронавирусом в России не зафиксированы - Попова
- 10:15 02.05.2020
- Объем лабораторных тестов в Москве увеличился до 40 тыс в сутки - Собянин
- 10:07 02.05.2020
- Москва удвоила число тестирований на COVID-19
- 09:40 02.05.2020
- Роспотребнадзор объяснил как отличить сезонную аллергию от симптомов при COVID-19
- 09:30 02.05.2020
- Новый тест выявляющий в крови наличие коронавируса в первые сутки разработали ВС США
- 20:50 01.05.2020
- Количество смертей от коронавируса в штате Нью- Йорке продолжает сокращаться - губернатор
- 20:30 01.05.2020
- ВОЗ оставляет в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации - Гебрейесус
- 20:10 01.05.2020
- Несмотря на запрет в Берлине собралось более тысячи человек на первомайскую демонстрацию
- 19:45 01.05.2020
- С начала пандемии Украина получила от США 14,5 млн долларов в виде помощи - Госдеп
- 19:15 01.05.2020
- Ношение масок в Подмосковье пока носит рекомендательный характер, с 12 мая станет обязательным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать