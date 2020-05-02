Объем лабораторных тестов в Москве увеличился до 40 тыс в сутки - Собянин
10:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты увеличили лабораторное тестирование на коронавирус еще в два раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу.
"Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки", - написал мэр.
Он отметил, что для борьбы с распространением инфекции задействуют все необходимы мощности медицинских учреждений, в работу необходимо включить все звенья системы здравоохранения "вне зависимости от функционала и ведомственной принадлежности".
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