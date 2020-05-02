0
0
82
НОВОСТИ

Объем лабораторных тестов в Москве увеличился до 40 тыс в сутки - Собянин

10:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты увеличили лабораторное тестирование на коронавирус еще в два раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу.

"Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки", - написал мэр.

Он отметил, что для борьбы с распространением инфекции задействуют все необходимы мощности медицинских учреждений, в работу необходимо включить все звенья системы здравоохранения "вне зависимости от функционала и ведомственной принадлежности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 02.05.2020
Случаи повторного заражения коронавирусом в России не зафиксированы - Попова
0
0
10:07 02.05.2020
Москва удвоила число тестирований на COVID-19
0
80
09:50 02.05.2020
В МЧС назвали список необходимого при госпитализации с коронавирусом
0
123
09:40 02.05.2020
Роспотребнадзор объяснил как отличить сезонную аллергию от симптомов при COVID-19
0
133
09:30 02.05.2020
Новый тест выявляющий в крови наличие коронавируса в первые сутки разработали ВС США
0
127
20:50 01.05.2020
Количество смертей от коронавируса в штате Нью- Йорке продолжает сокращаться - губернатор
0
935
20:30 01.05.2020
ВОЗ оставляет в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации - Гебрейесус
0
830
20:10 01.05.2020
Несмотря на запрет в Берлине собралось более тысячи человек на первомайскую демонстрацию
0
911
19:45 01.05.2020
С начала пандемии Украина получила от США 14,5 млн долларов в виде помощи - Госдеп
0
785
19:15 01.05.2020
Ношение масок в Подмосковье пока носит рекомендательный характер, с 12 мая станет обязательным
0
739

Возврат к списку