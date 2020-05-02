Случаи повторного заражения коронавирусом в России не зафиксированы - Попова

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.

"На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения [коронавирусом]", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24".