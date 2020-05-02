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Репортаж с Ким Чен Ыном показало в субботу центральное телевидение КНДР

11:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное телевидение КНДР показало в субботу репортаж о посещении председателем Госсовета Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которая состоялась 1 мая. Это первые опубликованные видеокадры с того момента, как лидер страны перестал появляться на публике после заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 11 апреля.

Телевизионный сюжет демонстрирует основные моменты торжественной церемонии, состоявшейся на заводе. В частности, Ким Чен Ын разрезает красную ленту, что символизирует окончание строительства и начало работы предприятия. На всех видеокадрах он выглядит бодрым и жизнерадостным, часто улыбается, активно жестикулирует и раздает указания сопровождающим его членам высшего руководства страны.

По окончании репортажа об открытии завода Центральное телевидение КНДР продолжило показывать передачи, посвященные деятельности Ким Чен Ына в предыдущие периоды. В том числе демонстрируются документальные кадры, на которых запечатлено посещение лидером КНДР различных предприятий, его руководство работой на местах в сельскохозяйственных комплексах, а также массовые парады прошлых лет на главной пхеньянской площади Ким Ир Сена. Телесюжеты сопровождаются патриотическими песнями, рассказывающими об успехах социализма.

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