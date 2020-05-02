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Подписав указ о прекращении полномочий Назарбаевой, Токаев поблагодарил ее за плодотворную работу

11:45 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил в субботу Даригу Назарбаеву за плодотворную работу в качестве спикера Сената - верхней палаты парламента.

"Выражаю благодарность Дариге Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя Сената парламента Республики Казахстан", - написал Токаев на своей странице в "Твиттере".

Ранее в этот же день глава государства подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата верхней палаты парламента.

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