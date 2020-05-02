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Испания: После почти 50 дней самоизоляции власти разрешили выходить на прогулки

12:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Испании начиная с субботы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. Власти страны постепенно начинают смягчать ограничительные меры, принятые в стране из-за пандемии коронавируса.

В течение почти 50 дней выходить на прогулки или заниматься физкультурой на улице взрослому населению было запрещено. Для детей до 14 лет послабление сделали еще 26 апреля: им разрешили гулять раз в день в сопровождении одного совершеннолетнего. Поскольку в стране уже несколько недель уровень распространения заболевания постепенно снижается, правительство решило продолжить смягчение мер.

Тем не менее для того, чтобы избежать большого скопления людей, Минздрав установил временные интервалы для выхода жителей страны на прогулку. Так, с 06:00 до 10:00 по местному времени и с 20:00 до 23:00 будут разрешены занятия физкультурой на улице и прогулки взрослых людей и подростков старше 14 лет. С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 будут выходить на улицу пожилые люди старше 70 лет и лица, которые в силу состояния здоровья не могут гулять самостоятельно. С 12:00 до 19:00 разрешены прогулки с детьми до 14 лет.

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