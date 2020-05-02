Российские врачи не получили разрешение от министра безопасности Боснии и Герцеговины на въезд
12:45 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
"Вчера МИД Боснии и Герцеговины ознакомило министерство безопасности с нотой, которая была получена от посольства Российской Федерации. В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича. Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ", - говорится в заявлении министерства.
Как сообщает Радио Сараева, российский гуманитарный конвой не смог пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.
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