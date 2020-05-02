0
0
118
НОВОСТИ

Российские врачи не получили разрешение от министра безопасности Боснии и Герцеговины на въезд

12:45 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Вчера МИД Боснии и Герцеговины ознакомило министерство безопасности с нотой, которая была получена от посольства Российской Федерации. В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича. Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ", - говорится в заявлении министерства.

Как сообщает Радио Сараева, российский гуманитарный конвой не смог пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 02.05.2020
Отменять карантин сразу после пика заболеваемости нельзя - Мурашко
0
0
13:30 02.05.2020
На сайте Метрополитен-опера всего на сутки стала доступна «Аида» Верди
0
47
13:15 02.05.2020
Грузинских моряков похитили пираты в особой экономической зоне Нигерии
0
73
12:15 02.05.2020
Испания: После почти 50 дней самоизоляции власти разрешили выходить на прогулки
0
164
11:45 02.05.2020
Подписав указ о прекращении полномочий Назарбаевой, Токаев поблагодарил ее за плодотворную работу
0
195
11:15 02.05.2020
Репортаж с Ким Чен Ыном показало в субботу центральное телевидение КНДР
0
221
10:45 02.05.2020
Случаи повторного заражения коронавирусом в России не зафиксированы - Попова
0
224
10:15 02.05.2020
Объем лабораторных тестов в Москве увеличился до 40 тыс в сутки - Собянин
0
275
10:07 02.05.2020
Москва удвоила число тестирований на COVID-19
0
244
09:50 02.05.2020
В МЧС назвали список необходимого при госпитализации с коронавирусом
0
348

Возврат к списку