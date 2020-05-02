Отменять карантин сразу после пика заболеваемости нельзя - Мурашко
13:45 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничительные меры, введенные в РФ из-за новой коронавирусной инфекции, нельзя отменять сразу после достижения пика заболеваемости. Нужно выстроить поэтапную систему действий, чтобы не усугубить ситуацию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
"После пика заболеваемости сразу же отменять карантин нельзя. Эта процедура все равно <...> займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет. Когда мы говорим просто - добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания", - сказал он.
Отвечая на вопрос том, что вы сделаете после окончания пандемии, Мурашко ответил, что в первую очередь следует осмыслить все, что произошло, и сделать правильные выводы. "Наверное, все ответят - выспаться или еще что-то. Это тоже, наверное, надо сделать", - добавил министр.
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