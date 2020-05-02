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На сайте Метрополитен-опера всего на сутки стала доступна «Аида» Верди

13:30 02.05.2020 Источник: НГ-Online

Метрополитен-опера продолжает показы своих спектаклей разных лет. Их можно бесплатно смотреть на сайте театра или в его мобильном приложении.
С 02.30 2 мая до 01.30 3 мая по московскому времени доступна для просмотра опера Джузеппе Верди "Аида", записанная для ТВ в 1985 году и ставшая последним спектаклем в карьере Леонтины Прайс – символа эпохи не только в партии Аиды, но и в истории Метрополитен-опера. После исполнения этой партии признание публики и критиков принесло Прайс титул главной вердиевской сопрано.
В других заглавных партиях – одна из крупнейших меццо-сопрано середины XX века Фьоренца Коссотто, а также известные американские оперные певцы - тенор Джеймс Маккракен и бас-баритон Саймон Эстес.
Поставил спектакль британский режиссер Джон Декстер. В работе над "Аидой" он не отступил от своей приверженности театру, скупому на внешние эффекты, но эффектному в чувствах и действии. В лаконичности созданных им мизансцен и сдержанных декорациях Дэвида Реппы еще ярче высвечивается музыкальное решение дирижера Джеймса Ливайна.

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