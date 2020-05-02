Экспортируя вооружение по всему миру, США добиваются продления эмбарго для Ирана - Зариф
14:30 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США добиваются продления оружейного эмбарго для Ирана, в то время как сами экспортируют вооружение по всему миру. Об этом в субботу на своей странице в "Твиттере" написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Госсекретарь США Майкл Помпео, очевидно, так обеспокоен Ираном, что распространяет оружие по всему миру", - заявил он. Министр также добавил, что Иран "был крупным импортером американского оружия до 1979 года".
По словам Зарифа, "США долгое время были лидером в мире по военным расходам, продаже вооружения, а также главным зачинщиком военных конфликтов".
1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия оружейного эмбарго.
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