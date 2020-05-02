0
0
95
НОВОСТИ

Экспортируя вооружение по всему миру, США добиваются продления эмбарго для Ирана - Зариф

14:30 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США добиваются продления оружейного эмбарго для Ирана, в то время как сами экспортируют вооружение по всему миру. Об этом в субботу на своей странице в "Твиттере" написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Госсекретарь США Майкл Помпео, очевидно, так обеспокоен Ираном, что распространяет оружие по всему миру", - заявил он. Министр также добавил, что Иран "был крупным импортером американского оружия до 1979 года".

По словам Зарифа, "США долгое время были лидером в мире по военным расходам, продаже вооружения, а также главным зачинщиком военных конфликтов".

1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия оружейного эмбарго.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 02.05.2020
Между Китаем и Европой количество грузовых ж/д перевозок выросло более чем на 40%
0
18
13:45 02.05.2020
Отменять карантин сразу после пика заболеваемости нельзя - Мурашко
0
151
13:30 02.05.2020
На сайте Метрополитен-опера всего на сутки стала доступна «Аида» Верди
0
162
13:15 02.05.2020
Грузинских моряков похитили пираты в особой экономической зоне Нигерии
0
180
12:45 02.05.2020
Российские врачи не получили разрешение от министра безопасности Боснии и Герцеговины на въезд
0
222
12:15 02.05.2020
Испания: После почти 50 дней самоизоляции власти разрешили выходить на прогулки
0
273
11:45 02.05.2020
Подписав указ о прекращении полномочий Назарбаевой, Токаев поблагодарил ее за плодотворную работу
0
266
11:15 02.05.2020
Репортаж с Ким Чен Ыном показало в субботу центральное телевидение КНДР
0
326
10:45 02.05.2020
Случаи повторного заражения коронавирусом в России не зафиксированы - Попова
0
290
10:15 02.05.2020
Объем лабораторных тестов в Москве увеличился до 40 тыс в сутки - Собянин
0
345

Возврат к списку