Экспортируя вооружение по всему миру, США добиваются продления эмбарго для Ирана - Зариф

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США добиваются продления оружейного эмбарго для Ирана, в то время как сами экспортируют вооружение по всему миру. Об этом в субботу на своей странице в "Твиттере" написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Госсекретарь США Майкл Помпео, очевидно, так обеспокоен Ираном, что распространяет оружие по всему миру", - заявил он. Министр также добавил, что Иран "был крупным импортером американского оружия до 1979 года".

По словам Зарифа, "США долгое время были лидером в мире по военным расходам, продаже вооружения, а также главным зачинщиком военных конфликтов".

1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия оружейного эмбарго.