Между Китаем и Европой количество грузовых ж/д перевозок выросло более чем на 40%

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой в апреле увеличилось на 46% в годовом выражении, до 979 поездок. Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, в общей сложности было перевезено 88 тыс. грузовых контейнеров.

За первые четыре месяца текущего года количество грузовых ж/д перевозок между Китаем и Европой достигло 2,92 тыс., что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Число перевезенных контейнеров по итогам января - апреля достигло 262 тыс., что на 27% больше в годовом выражении. При этом из Китая в Европу было совершено 1 638 поездок, перевезено более 148 тыс. контейнеров. Из Европы в Китай было выполнено 1 282 поездки с 114 тыс. контейнеров.

В репортаже отмечается, что в условиях пандемии "грузовые железнодорожные перевозки являются надежным транспортным каналом, соединяющим Китай, Европу, а также страны - участницы инициативы "Один пояс - один путь". На фоне вспышки коронавируса "они [грузовые перевозки] имеют стратегическую ценность для обеспечения стабильности международных цепочек поставок", передает ТВ.