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НОВОСТИ

Почти 70 мигрантов спасла береговая охрана Италии у берегов острова Лампедуза

15:45 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба береговой охраны Италии оказала помощь 67 мигрантам, находившимся в моторной лодке, которая потерпела крушение в итальянских водах у берегов острова Лампедуза. Как сообщила в субботу пресс-служба береговой охраны, спасенные доставлены на Лампедузу.

В операции были задействованы два катера службы береговой охраны.

С начала года по морю в Италию, по данным МВД, прибыли около 3,5 тыс. мигрантов. Это почти в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году, когда в Италии проводилась жесткая антимиграционная линия. Прибытие судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземноморье, в итальянские порты на фоне пандемии практически прекратилось, однако некоторые лодки самостоятельно добираются из Ливии, в основном до Лампедузы. Власти утверждают, что все прибывающие проходят медицинский контроль и помещаются в карантин.

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