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С 26 мая Великобритания планирует ослабить действующие карантинные меры - СМИ

16:40 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании планирует с 26 мая начать ослабление действующего в стране карантина. Об этом пишет в субботу газета "Сан", ссылаясь на источники в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По данным издания, глава кабмина, лишь в понедельник вернувшийся к исполнению обязанностей после болезни, вызываемой новым коронавирусом, 7 мая представит правительственный план общественности. В настоящий момент его детали по-прежнему согласовываются. Дата снятия ограничений, которые были введены в стране 23 марта, также может быть пересмотрена, если таковы будут рекомендации экспертов.

Так как пик эпидемии в стране уже преодолен, предполагается, что с 26 мая правительство позволит ее жителям покидать дома без крайней необходимости и разрешит возобновить работу большинства магазинов, которые не торгуют жизненно важными товарами и были вынуждены закрыться на время карантина. Обсуждается также возможность открыть школы с июня. При этом рестораны, пабы и кинотеатры по-прежнему будут оставаться закрытыми.

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