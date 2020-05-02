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НОВОСТИ

C 12 мая в Подмосковье вводится штраф за нарушение масочного режима

16:00 02.05.2020

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Следуя предписаниям главного санитарного врача по Московской области, губернатор Андрей Воробьёв своим постановлением ввел на территории региона "масочный режим". Теперь с 1 по 11 мая в период майских праздников и нерабочих дней всем жителям Подмосковья рекомендовано использовать маски и респираторы на улице, в магазинах, аптеках, а также на работающих предприятиях и при передвижении на всех видах транспорта, в том числе такси. Ношение таких средств защиты позволит сберечь собственную жизнь и здоровье окружающих.

Контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе. Если в этот период вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф 4000 руб.

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