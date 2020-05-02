C 12 мая в Подмосковье вводится штраф за нарушение масочного режима
16:00 02.05.2020
|
Фото пресс-службы правительства
Московской области
Контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе. Если в этот период вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф 4000 руб.
НОВОСТИ
- 16:40 02.05.2020
- С 26 мая Великобритания планирует ослабить действующие карантинные меры - СМИ
- 15:45 02.05.2020
- Почти 70 мигрантов спасла береговая охрана Италии у берегов острова Лампедуза
- 15:15 02.05.2020
- Между Китаем и Европой количество грузовых ж/д перевозок выросло более чем на 40%
- 14:30 02.05.2020
- Экспортируя вооружение по всему миру, США добиваются продления эмбарго для Ирана - Зариф
- 13:45 02.05.2020
- Отменять карантин сразу после пика заболеваемости нельзя - Мурашко
- 13:30 02.05.2020
- На сайте Метрополитен-опера всего на сутки стала доступна «Аида» Верди
- 13:15 02.05.2020
- Грузинских моряков похитили пираты в особой экономической зоне Нигерии
- 12:45 02.05.2020
- Российские врачи не получили разрешение от министра безопасности Боснии и Герцеговины на въезд
- 12:15 02.05.2020
- Испания: После почти 50 дней самоизоляции власти разрешили выходить на прогулки
- 11:45 02.05.2020
- Подписав указ о прекращении полномочий Назарбаевой, Токаев поблагодарил ее за плодотворную работу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать