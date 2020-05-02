Путин выступить с обращением и возложить цветы к Вечному огню 9 мая - Песков

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может возложить цветы к Вечному огню и выступить с обращением к россиянам. Об этом сообщил в субботу пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в "Инстаграме" ведущего Павла Зарубина.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", - сказал он.

Президент России Владимир Пут