Путин выступить с обращением и возложить цветы к Вечному огню 9 мая - Песков
17:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин 9 мая может возложить цветы к Вечному огню и выступить с обращением к россиянам. Об этом сообщил в субботу пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в "Инстаграме" ведущего Павла Зарубина.
"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", - сказал он.
Президент России Владимир Пут
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