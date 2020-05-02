Сына британский премьер-министр назвали в честь врачей, спасших ему жизнь

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения новым коронавирусом. Об этом объявила в субботу на своей странице в "Инстаграме" невеста премьер-министра Кэрри Симондс, родившая ребенка в среду.

"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс. - Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Глава британского кабмина присутствовал при рождении сына и намерен взять отпуск по уходу за ребенком после того, как страна преодолеет кризис, вызванный пандемией. У премьер-министра есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.