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Вдова племянника Николая II умерла на 94-м году жизни

18:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умерла вдова родного племянника Николая II Тихона Ольга Куликовская-Романова на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила Екатеринбурская епархия.

"Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича", - говорится в сообщении.

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