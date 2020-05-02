Дочь пенсионера, которого врачи бросили у подъезда дома, просит проверку на наличие состава преступления

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Елена Печурина, дочь пенсионера из Москвы, которого, по ее словам, врачи бросили с температурой и подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" у подъезда дома, подала заявление в Главное следственное управление СК по Москве. Она просит провести проверку на наличие в действиях медиков признаков состава преступления. Об этом говорится в копии заявления женщины в ведомство, с которой ознакомился ТАСС.

"Прошу провести детальную проверку действий: заведующей третьим терапевтическим отделением Городской клинической больницы № 36 департамента здравоохранения Москвы Мартыновой Е. Н. и других сотрудников данного лечебного учреждения, а также установить лиц, доставивших Печурина Евгения Николаевича 29 апреля 2020 года на автомобиле LADA LARGUS с надписью "Медслужба" к жилому дому по адресу: Москва, ул. Суздальская, дом 38, корпус 2, на предмет наличия в их действиях признаков состава преступлений, и дать правовую оценку данным действиям", - говорится в документе.

В заявлении Печурина также подчеркивает, что, учитывая наличие у ее отца положительного результата теста на коронавирус, "абсолютно неизвестно, какое количество людей контактировало с ним в подъезде, пытались ли эти люди привести его в сознание и какими способами, использовали ли они при этом средства индивидуальной защиты, с кем впоследствии контактировали эти люди, использовали ли средства индивидуальной защиты сотрудники полиции, контактировавшие с ним". По мнению заявительницы, действиями сотрудников Городской больницы № 36 и неустановленных лиц, осуществивших доставку Евгения Печурина к месту жительства, создана реальная угроза заражения коронавирусом неограниченного круга лиц. Комментариями следствия ТАСС пока не располагает.

Как сообщил ТАСС юрист "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает Печуриной правовую помощь, аналогичное заявление женщина подала в столичный департамент здравоохранения.