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В Сирии заработали народные рынки и предприятия розничной торговли

19:15 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Сирии начали поэтапное ослабление карантинного режима в сфере торговли и услуг. Как сообщил в субботу портал "Сурия аль-Эн", в Дамаске и других городах заработали народные рынки и предприятия розничной торговли. В соответствии с решением губернатора столицы для производителей сельскохозяйственной продукции и товаров первой необходимости выделены пять городских площадей, где они могут беспошлинно продавать свою продукцию напрямую горожанам.

Ранее было возобновлено на три дня в неделю (четверг, пятница и суббота) транспортное сообщение между Дамаском и административными центрами провинций. Рейсовые автобусы направляются в регионы со всех четырех столичных автовокзалов. По сведениям агентства, транспортные средства прошли санитарную обработку, а пассажирам предписано находиться в салоне в защитных масках и перчатках.

На период мусульманского поста в месяц рамадан, который начался 24 апреля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве республики уменьшил на полтора часа продолжительность комендантского часа в городах, он действует теперь с 19:30 до 06:00. Сохраняется в силе принятое ранее решение об отмене коллективных молитв в мечетях.

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