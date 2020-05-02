В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
20:45 02.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая, говорится в бюллетене Минобороны России, опубликованном в субботу.
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1 177 военнослужащих с положительными результатами", - сказали в Минобороны.
По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в высших учебных заведениях выявлено 1 195 случаев и 322 случая - среди гражданского персонала.
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