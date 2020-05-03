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Тепло и грозу прогнозируют синоптики в Москве 3 мая

09:00 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гроза, переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. В ночь на 4 мая температура составит от 11 до 13 градусов тепла, возможны небольшой дождь и облачность с прояснениями.

Ожидаются южный и юго-восточный ветра со скоростью 5-10 м/с. При грозе возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

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