В Америке разрабатывается 14 вакцин от COVID-19 - СМИ
09:15 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость". Об этом в субботу телеканалу Эн-би-си сообщили представители администрации.
По данным телеканала, эти 14 вакцин были отобраны более чем из 90 образцов. В течение следующих двух недель вакцины пройдут дополнительные испытания, в результате которых их должно остаться шесть - восемь, полагают чиновники.
Представители администрации отметили, что уверенности в успехе заключительного тестирования какого-либо из отобранных 14 образцов нет. Тем не менее, Белый дом надеется, что по крайней мере одна вакцина будет готова к использованию уже к январю следующего года. Однако еще одной возможной проблемой может стать необходимость быстро произвести достаточный объем вакцины более чем для 300 млн американцев, считают в администрации.
НОВОСТИ
- 11:00 03.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 3 мая, 2019
- 10:45 03.05.2020
- Внезапная потеря обоняния и осязания - характерные признаки COVID-19, говорят врачи
- 10:30 03.05.2020
- Мировой порядок под руководством США больше не подходит реальности - Le Monde
- 10:00 03.05.2020
- Западные разведки выпустили совместный доклад о действиях Китая по сокрытию данных о COVID-19
- 09:45 03.05.2020
- В России проведено более 4 млн тестов на выявление коронавируса
- 09:00 03.05.2020
- Тепло и грозу прогнозируют синоптики в Москве 3 мая
- 20:45 02.05.2020
- В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
- 20:15 02.05.2020
- Чрезвычайное санитарное положение во Франции продлено до 24 июля
- 19:45 02.05.2020
- Информация об отказе госпитализировать трехмесячного ребенка проверяется прокуратурой
- 19:15 02.05.2020
- В Сирии заработали народные рынки и предприятия розничной торговли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать