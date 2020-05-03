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В Америке разрабатывается 14 вакцин от COVID-19 - СМИ

09:15 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость". Об этом в субботу телеканалу Эн-би-си сообщили представители администрации.

По данным телеканала, эти 14 вакцин были отобраны более чем из 90 образцов. В течение следующих двух недель вакцины пройдут дополнительные испытания, в результате которых их должно остаться шесть - восемь, полагают чиновники.

Представители администрации отметили, что уверенности в успехе заключительного тестирования какого-либо из отобранных 14 образцов нет. Тем не менее, Белый дом надеется, что по крайней мере одна вакцина будет готова к использованию уже к январю следующего года. Однако еще одной возможной проблемой может стать необходимость быстро произвести достаточный объем вакцины более чем для 300 млн американцев, считают в администрации.

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