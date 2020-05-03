В России проведено более 4 млн тестов на выявление коронавируса

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские медики провели более 4,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 174 тыс. исследований.