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НОВОСТИ

В России проведено более 4 млн тестов на выявление коронавируса

09:45 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские медики провели более 4,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 174 тыс. исследований.

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