Западные разведки выпустили совместный доклад о действиях Китая по сокрытию данных о COVID-19
10:00 03.05.2020 Источник: РБК
В документе говорится, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, таким образом подвергая риску другие страны. Также в нем утверждается, что КНР уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины.
По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря прошлого года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.
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