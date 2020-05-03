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НОВОСТИ

Западные разведки выпустили совместный доклад о действиях Китая по сокрытию данных о COVID-19

10:00 03.05.2020 Источник: РБК

Китай намеренно уничтожил доказательства вспышки коронавируса COVID-19, которая произошла в провинции Ухань в конце прошлого года. Об этом сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пяти глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В документе говорится, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, таким образом подвергая риску другие страны. Также в нем утверждается, что КНР уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря прошлого года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

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