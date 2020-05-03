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НОВОСТИ

Мировой порядок под руководством США больше не подходит реальности - Le Monde

10:30 03.05.2020 Источник: РБК

Миропорядок, построенный под эгидой США после Второй мировой войны, больше не подходит современной реальности и нынешнему балансу сил на международной арене. Об этом пишет французский журнал Le Monde.

По мнению авторов статьи, которые провели серию геополитических опросов, пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько экономический и политический подъем Китая дестабилизировал систему, выстроенную на гегемонии Вашингтона.

При этом в Le Monde отметили, что на фоне вспышки COVID-19 обострилось противостояние Китая и США, которые тратили много ресурсов на взаимные обвинения в происхождении вируса вместо того, чтобы устранять кризис здравоохранения внутри стран. (РБК)

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