Мировой порядок под руководством США больше не подходит реальности - Le Monde
10:30 03.05.2020 Источник: РБК
По мнению авторов статьи, которые провели серию геополитических опросов, пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько экономический и политический подъем Китая дестабилизировал систему, выстроенную на гегемонии Вашингтона.
При этом в Le Monde отметили, что на фоне вспышки COVID-19 обострилось противостояние Китая и США, которые тратили много ресурсов на взаимные обвинения в происхождении вируса вместо того, чтобы устранять кризис здравоохранения внутри стран. (РБК)
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