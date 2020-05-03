Внезапная потеря обоняния и осязания - характерные признаки COVID-19, говорят врачи

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве отметили, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают обоняние и осязание, а на тяжелых стадиях они начинают терять вес. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

"Характерный, очень характерный признак, который раньше при простудах встречался гораздо реже, - это внезапное исчезновение обоняния и осязания. Ну, банально, утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете", - сказал Проценко, отвечая на вопросы о выявленных симптомах у больных с коронавирусом.

Он отметил, что у больных с тяжелым течением болезни наблюдается потеря массы тела. При этом, по его словам, пока рано говорить о том, что происходит с пациентами после лечения.