Данные по распространению коронавируса в России на 3 мая, 2019
11:00 03.05.2020 Источник: Газета.Ru
За минувшие сутки в России выявлено 10 633 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов, 1626 человек выздоровели.
По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.
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