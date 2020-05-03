0
0
36
НОВОСТИ

Данные по распространению коронавируса в России на 3 мая, 2019

11:00 03.05.2020 Источник: Газета.Ru

За минувшие сутки в России выявлено 10 633 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб. Кроме того, за сутки зарегистрировано 58 летальных исходов, 1626 человек выздоровели. 

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:08 03.05.2020
Данные по распространению коронавируса в Москве на 3 мая, 2019
0
2
10:45 03.05.2020
Внезапная потеря обоняния и осязания - характерные признаки COVID-19, говорят врачи
0
77
10:30 03.05.2020
Мировой порядок под руководством США больше не подходит реальности - Le Monde
0
100
10:00 03.05.2020
Западные разведки выпустили совместный доклад о действиях Китая по сокрытию данных о COVID-19
0
245
09:45 03.05.2020
В России проведено более 4 млн тестов на выявление коронавируса
0
150
09:15 03.05.2020
В Америке разрабатывается 14 вакцин от COVID-19 - СМИ
0
167
09:00 03.05.2020
Тепло и грозу прогнозируют синоптики в Москве 3 мая
0
177
20:45 02.05.2020
В армии и военных учебных заведениях РФ выявлено почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
0
900
20:15 02.05.2020
Чрезвычайное санитарное положение во Франции продлено до 24 июля
0
836
19:45 02.05.2020
Информация об отказе госпитализировать трехмесячного ребенка проверяется прокуратурой
0
892

Возврат к списку