Данные по распространению коронавируса в Москве на 3 мая, 2019
11:08 03.05.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В столице подтверждены 5 тыс. 948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти половина заболевших младше 45 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 5 тыс. 948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 68 тыс. 606 случаев коронавируса. 39,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.
По информации штаба, количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.
До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
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