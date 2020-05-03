Лукашенко сравнил данные смертности от алкоголя и COVID-19 в Белоруссии

12:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших после инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии 5 раз меньше, чем от отравления алкоголем. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко на совещании в воскресенье, на котором обсуждались подготовка мероприятий ко Дню Победы и эпидемическая ситуация в стране.

"Что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека, самоубийств 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств, - приводит слова президента агентство БелТА. - На пожарах погибли 218 человек, на дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 97 смертей пациентов с коронавирусом.

Кроме того, за 4 месяца от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. белорусов, от онкологии - примерно 6,4 тыс.

Как подчеркнул Лукашенко, показатель смертности в республике снижается. "За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил глава государства.