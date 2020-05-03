Михалков рассказал о снятии с эфира выпуска «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство?»

12:19 Источник: НГ-Online

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «У кого в кармане государство?», премьера которого состоялась в субботу 1 мая, был снят с эфира телеканала «Россия24».В выпуске автор предлагал подумать о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса; почему вокруг нового вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции; как вынужденные нововведения в образовании могут кардинально изменить человеческое сознание; о проекте Билла Гейтса по чипированию.Как рассказал Никита Михалков в видеообращении к зрителям, в пятницу вышли два эфира программы, после чего руководство ВГТРК объявило, что обычных повторов в субботу и воскресенье не будет. Произошедшее Михалков назвал «чистой воды цензурой». Также он назвал свою передачу «принуждением к правде ненасильственными методами» , подчеркнув, что программа «не стоила ВГТРК ни копейки – мы за свой счет делали эту передачу».Финальными словами видеообращения Никиты Михалкова стали: «Попытайтесь найти ответы, почему эта передача вызвала такой истерический страх и реакцию».

Вера Цветкова