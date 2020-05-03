Росгвардия применяет дроны для контроля за парками и лесами Москвы и области

12:50 Источник: Интерфакс

В Москве и области сотрудники Росгвардии используют беспилотники и вертолёт для патрулирования лесопарковых зон в период праздников, сообщили "Интерфаксу" в управлении ведомства по Центральному федеральному округу.

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - сказали в Росгвардии.

Там пояснили, что информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами.