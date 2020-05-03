Лукашенко: Мы не можем отменить парад, просто не можем...
13:25 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил в воскресенье на совещании по подготовке мероприятий ко Дню Победы и эпидемиологической ситуации в стране президент республики Александр Лукашенко.
"Должен сказать, что мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались", - подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.
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