Лукашенко: Мы не можем отменить парад, просто не можем...

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил в воскресенье на совещании по подготовке мероприятий ко Дню Победы и эпидемиологической ситуации в стране президент республики Александр Лукашенко.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались", - подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.