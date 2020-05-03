Глава МИД Чехии призвал "не подливать масла в огонь" в отношениях Праги и Москвы

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек считает, что отношения с Россией переживают тяжелый период после сноса в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, однако надеется, что дело не дойдет до высылки дипломатов. Об этом он заявил в воскресенье в интервью газете "Млада фронта Днес".

"Наши взаимоотношения (РФ и Чехии - здесь и далее прим. ТАСС) переживают очень сложный период. Прежде всего из-за стремления России политизировать целый ряд исторических тем. Это (обострение отношений) подтверждает и факт, что последняя встреча министров иностранных дел [двух стран] состоялась в 2005 году, то есть 15 лет назад. Мы должны были бы стараться [развивать] конструктивный подход [в отношениях]. Я сторонник прагматизма и в отношениях со сложными (для Чехии) партнерами, каким является, например, РФ", - сказал Петржичек.

По его словам, в отношениях между двумя странами "исторические темы, действительно, получают сильную эмоциональную окраску", и поэтому "не нужно намеренно подливать масло в огонь".