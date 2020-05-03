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Глава Роспотребнадзора назвала условия ослабления мер самоизоляции

14:12 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим ограничений, введенный в России в качестве профилактики распространения коронавируса, можно будет ослабить после 12 мая при условии, что жители страны будут соблюдать эти меры. Об этом сообщила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем [ограничения] нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо [их] усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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