Дефицита масок и антисептиков в России нет - Мантуров

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицита медицинских масок и антисептических средств в российских аптеках не наблюдается, запас масок составляет около 20 миллионов штук. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"В торговой сети на сегодняшнее утро остатки - 20 миллионов масок. То есть не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь - дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики", - сказал он.