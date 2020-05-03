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Многие британские врачи покупали средства защиты за свои деньги - опрос

15:52 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина британских врачей признались, что покупали средства индивидуальной защиты за свой счет или получали их от благотворительных организаций. Таковы результаты опроса медицинских работников, опубликованного в воскресенье Британской медицинской ассоциацией (BMA).

"Общее число врачей, как оказывающих услуги первичной медицинской помощи, так и работающих в системе предоставления социальной помощи, которые сообщили о том, что приобрели средства индивидуальной защиты для себя или на нужды своего отделения или использовали переданные в дар, составило 48%", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие более 16 тыс. медиков. Это исследование, которые проводилось с 28 по 30 апреля, стало самым масштабным с момента вспышки в Великобритании заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Наиболее остро проблему с нехваткой защитных медицинских средств испытывают на себе врачи общей практики - 55% из них пожаловались на эту проблему. Среди врачей в больницах 38% упомянули этот аспект. При этом более трети врачей не обсуждали эту тему со своим руководством. 7% поступили так, потому что побоялись, а еще 30% высказали уверенность, что это все равно ничего не изменило бы.

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