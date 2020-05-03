Многие британские врачи покупали средства защиты за свои деньги - опрос
15:52 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина британских врачей признались, что покупали средства индивидуальной защиты за свой счет или получали их от благотворительных организаций. Таковы результаты опроса медицинских работников, опубликованного в воскресенье Британской медицинской ассоциацией (BMA).
"Общее число врачей, как оказывающих услуги первичной медицинской помощи, так и работающих в системе предоставления социальной помощи, которые сообщили о том, что приобрели средства индивидуальной защиты для себя или на нужды своего отделения или использовали переданные в дар, составило 48%", - отмечается в исследовании, в котором приняли участие более 16 тыс. медиков. Это исследование, которые проводилось с 28 по 30 апреля, стало самым масштабным с момента вспышки в Великобритании заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Наиболее остро проблему с нехваткой защитных медицинских средств испытывают на себе врачи общей практики - 55% из них пожаловались на эту проблему. Среди врачей в больницах 38% упомянули этот аспект. При этом более трети врачей не обсуждали эту тему со своим руководством. 7% поступили так, потому что побоялись, а еще 30% высказали уверенность, что это все равно ничего не изменило бы.
НОВОСТИ
- 14:30 03.05.2020
- Дефицита масок и антисептиков в России нет - Мантуров
- 14:20 03.05.2020
- Глава МИД Чехии призвал "не подливать масла в огонь" в отношениях Праги и Москвы
- 14:12 03.05.2020
- Глава Роспотребнадзора назвала условия ослабления мер самоизоляции
- 13:25 03.05.2020
- Лукашенко: Мы не можем отменить парад, просто не можем...
- 12:50 03.05.2020
- Росгвардия применяет дроны для контроля за парками и лесами Москвы и области
- 12:19 03.05.2020
- Михалков рассказал о снятии с эфира выпуска «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство?»
- 12:14 03.05.2020
- Лукашенко сравнил данные смертности от алкоголя и COVID-19 в Белоруссии
- 11:08 03.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в Москве на 3 мая, 2019
- 11:00 03.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 3 мая, 2019
- 10:45 03.05.2020
- Внезапная потеря обоняния и осязания - характерные признаки COVID-19, говорят врачи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать