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Госдеп США: Вирус COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

17:50 03.05.2020 Источник: Интерфакс

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - добавил госсекретарь.

Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

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