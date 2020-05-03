Госдеп США: Вирус COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
17:50 03.05.2020 Источник: Интерфакс
В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.
"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.
"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - добавил госсекретарь.
Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.
Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.
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