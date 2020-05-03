Парижу аэропорт "Орли" может не понадобиться до осени - СМИ

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижский аэропорт Орли, закрытый для коммерческих перевозок с 31 марта в связи с распространением коронавируса, может открыться только осенью. Об этом в воскресенье сообщила газета "Эко" со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что из всех французских компаний в настоящий момент рейсы выполняет практически только одна - Air France ("Эр Франс"). По сведениям газеты, даже с учетом возобновления летом полетов других авиакомпаний мощностей аэропорта Руасси - Шарль де Голль должно хватить для обеспечения летнего трафика во Франции.

"Чтобы начать возвращаться к полноценной работе, необходимо дождаться открытия границ", - пояснил собеседник "Эко".

Ранее генеральный директор Air France Бенджамин Смит высказал предположение, что компании потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться на прежний уровень объема перевозок.