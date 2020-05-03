Российский автопром будет загружен производством общественного транспорта - Мантуров
19:00 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприятия российского автопрома будут на 100% загружены производством общественного транспорта в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.
"Могу с уверенностью сказать, что в 2020 году особенно по общественному транспорту, по автобусам разного класса загрузка будет стопроцентная", - сказал он.
НОВОСТИ
- 20:15 03.05.2020
- За время режима самоизоляции в России выросло потребление алкоголя - Минздрав
- 20:00 03.05.2020
- В Канаде ученые нашли антитела, которые, вероятно, помогут в создании лекарства от COVID-19
- 18:24 03.05.2020
- Парижу аэропорт "Орли" может не понадобиться до осени - СМИ
- 17:50 03.05.2020
- Госдеп США: Вирус COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
- 15:52 03.05.2020
- Многие британские врачи покупали средства защиты за свои деньги - опрос
- 14:30 03.05.2020
- Дефицита масок и антисептиков в России нет - Мантуров
- 14:20 03.05.2020
- Глава МИД Чехии призвал "не подливать масла в огонь" в отношениях Праги и Москвы
- 14:12 03.05.2020
- Глава Роспотребнадзора назвала условия ослабления мер самоизоляции
- 13:25 03.05.2020
- Лукашенко: Мы не можем отменить парад, просто не можем...
- 12:50 03.05.2020
- Росгвардия применяет дроны для контроля за парками и лесами Москвы и области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать