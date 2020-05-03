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НОВОСТИ

Российский автопром будет загружен производством общественного транспорта - Мантуров

19:00 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятия российского автопрома будут на 100% загружены производством общественного транспорта в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

"Могу с уверенностью сказать, что в 2020 году особенно по общественному транспорту, по автобусам разного класса загрузка будет стопроцентная", - сказал он.

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