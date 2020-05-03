В Канаде ученые нашли антитела, которые, вероятно, помогут в создании лекарства от COVID-19

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадские ученые обнаружили антитела, которые, возможно, помогут создать лекарство от нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье премьер- министр Канады Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

По его словам, результаты исследовательской деятельности по поиску вакцины от коронавируса, которую финансируют канадские власти, начали приносить первые результаты. "Они (ученые - прим. ТАСС) обнаружили антитела, которые могут быть использованы в лекарствах для лечения от этого вируса", - сказал Трюдо. Премьер-министр добавил, что уже в начале июля ученые могут начать тестировать лекарство на людях. Он также сообщил, что правительство выделит компании, специалисты которой смогли обнаружить эти антитела, на данные исследования дополнительно 175 млн канадских долларов (около 125 млн долларов США).

Ранее Трюдо заявил, что Оттава направит 1,1 млрд канадских долларов (780 млн долларов США) на поддержку исследований по поиску вакцины от коронавируса и проведение масштабного тестирования населения.