За время режима самоизоляции в России выросло потребление алкоголя - Минздрав
20:15 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал увеличение потребления алкоголя в России на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
"В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3% и оно достаточно равномерно. Но хотелось бы сказать, что алкоголь в этой ситуации - не помощник точно, при лечении вирусной инфекции и коронавирусной, в частности. Потому что алкоголь ослабляет иммунитет, а у пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, он еще и провоцирует обострения тех хронических заболеваний, которые имеются. Поэтому алкоголь категорически в этой ситуации вообще не приемлем", - сказал он в воскресенье в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
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