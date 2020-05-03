0
0
133
НОВОСТИ

За время режима самоизоляции в России выросло потребление алкоголя - Минздрав

20:15 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал увеличение потребления алкоголя в России на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3% и оно достаточно равномерно. Но хотелось бы сказать, что алкоголь в этой ситуации - не помощник точно, при лечении вирусной инфекции и коронавирусной, в частности. Потому что алкоголь ослабляет иммунитет, а у пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, он еще и провоцирует обострения тех хронических заболеваний, которые имеются. Поэтому алкоголь категорически в этой ситуации вообще не приемлем", - сказал он в воскресенье в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 03.05.2020
Репетиция воздушного парада Победы пройдет над Москвой утром 4 мая
0
68
20:30 03.05.2020
Минобороны РФ представило статистику по зараженным COVID-19 в армии
0
141
20:00 03.05.2020
В Канаде ученые нашли антитела, которые, вероятно, помогут в создании лекарства от COVID-19
0
187
19:00 03.05.2020
Российский автопром будет загружен производством общественного транспорта - Мантуров
0
238
18:24 03.05.2020
Парижу аэропорт "Орли" может не понадобиться до осени - СМИ
0
267
17:50 03.05.2020
Госдеп США: Вирус COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
0
336
15:52 03.05.2020
Многие британские врачи покупали средства защиты за свои деньги - опрос
0
367
14:30 03.05.2020
Дефицита масок и антисептиков в России нет - Мантуров
0
465
14:20 03.05.2020
Глава МИД Чехии призвал "не подливать масла в огонь" в отношениях Праги и Москвы
0
479
14:12 03.05.2020
Глава Роспотребнадзора назвала условия ослабления мер самоизоляции
0
474

Возврат к списку