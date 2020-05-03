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Минобороны РФ представило статистику по зараженным COVID-19 в армии

20:30 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 3 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3 тыс. человек, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 3 мая с. г. установлено 1 254 военнослужащих с положительными результатами [на коронавирус]", - сказано в документе.

По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 228 случаев заражения, еще 332 случая среди гражданского персонала.

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