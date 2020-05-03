Минобороны РФ представило статистику по зараженным COVID-19 в армии
20:30 03.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 3 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3 тыс. человек, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 3 мая с. г. установлено 1 254 военнослужащих с положительными результатами [на коронавирус]", - сказано в документе.
По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 228 случаев заражения, еще 332 случая среди гражданского персонала.
НОВОСТИ
- 21:20 03.05.2020
- Репетиция воздушного парада Победы пройдет над Москвой утром 4 мая
- 20:15 03.05.2020
- За время режима самоизоляции в России выросло потребление алкоголя - Минздрав
- 20:00 03.05.2020
- В Канаде ученые нашли антитела, которые, вероятно, помогут в создании лекарства от COVID-19
- 19:00 03.05.2020
- Российский автопром будет загружен производством общественного транспорта - Мантуров
- 18:24 03.05.2020
- Парижу аэропорт "Орли" может не понадобиться до осени - СМИ
- 17:50 03.05.2020
- Госдеп США: Вирус COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
- 15:52 03.05.2020
- Многие британские врачи покупали средства защиты за свои деньги - опрос
- 14:30 03.05.2020
- Дефицита масок и антисептиков в России нет - Мантуров
- 14:20 03.05.2020
- Глава МИД Чехии призвал "не подливать масла в огонь" в отношениях Праги и Москвы
- 14:12 03.05.2020
- Глава Роспотребнадзора назвала условия ослабления мер самоизоляции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать