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Репетиция воздушного парада Победы пройдет над Москвой утром 4 мая

21:20 03.05.2020 Источник: Интерфакс

В понедельник над Москвой пройдет репетиция авиапарада ко дню Победы 9 мая, сообщили в Росавиации.

"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами Единой системы организации воздушного движения установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни - 5 и 6 мая)", - заявили в Росавиации.

"Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая", - сказали в ведомстве.

По данным Росавиации, проведение тренировки и непосредственно парада окажут влияние на работу аэропортов Московской зоны.

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