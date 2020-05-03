Репетиция воздушного парада Победы пройдет над Москвой утром 4 мая
21:20 03.05.2020 Источник: Интерфакс
В понедельник над Москвой пройдет репетиция авиапарада ко дню Победы 9 мая, сообщили в Росавиации.
"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами Единой системы организации воздушного движения установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни - 5 и 6 мая)", - заявили в Росавиации.
"Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая", - сказали в ведомстве.
По данным Росавиации, проведение тренировки и непосредственно парада окажут влияние на работу аэропортов Московской зоны.
НОВОСТИ
- 20:30 03.05.2020
- Минобороны РФ представило статистику по зараженным COVID-19 в армии
- 20:15 03.05.2020
- За время режима самоизоляции в России выросло потребление алкоголя - Минздрав
- 20:00 03.05.2020
- В Канаде ученые нашли антитела, которые, вероятно, помогут в создании лекарства от COVID-19
- 19:00 03.05.2020
- Российский автопром будет загружен производством общественного транспорта - Мантуров
- 18:24 03.05.2020
- Парижу аэропорт "Орли" может не понадобиться до осени - СМИ
- 17:50 03.05.2020
- Госдеп США: Вирус COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
- 15:52 03.05.2020
- Многие британские врачи покупали средства защиты за свои деньги - опрос
- 14:30 03.05.2020
- Дефицита масок и антисептиков в России нет - Мантуров
- 14:20 03.05.2020
- Глава МИД Чехии призвал "не подливать масла в огонь" в отношениях Праги и Москвы
- 14:12 03.05.2020
- Глава Роспотребнадзора назвала условия ослабления мер самоизоляции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать