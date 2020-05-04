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МВБ США назвало возможную причину сокрытия Китаем данных о новом коронавирусе - СМИ

09:15 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Министерства внутренней безопасности (МВБ) США полагают, что власти Китая скрыли часть данных о распространении нового коронавируса, чтобы успеть сделать запасы медицинских принадлежностей. Такое утверждение приводится в материале агентства Ассошиэйтед Пресс (АП), который был опубликован в воскресенье.

Его журналисты ознакомились с докладом указанного ведомства, который датируется 1 мая. В нем утверждается, что китайское руководство в начале января умышленно скрыло сведения о том, какую опасность представляет вирус. В это же время власти КНР якобы без официальных уведомлений снизили объемы продажи различных медицинских принадлежностей и активизировали их закупки. Речь, в частности, идет о масках и других средствах индивидуальной защиты.

Как утверждается в публикации, в МВБ полагают, что китайское руководство не предоставило своевременно Всемирной организации здравоохранения информацию о том, в какой степени заразен коронавирус, чтобы успеть накопить в стране достаточные объемы медицинских принадлежностей, необходимых для предотвращения распространения инфекции.

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