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НОВОСТИ

Данные по распространению коронавируса в мире на 4 мая, 2020

09:31 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом нового типа зафиксировано по всему миру. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число заразившихся на данный момент составляет 3 502 126 человек, умерли 247 107. Всего выздоровели 1 119 817 пациентов. Больше всего случаев инфицирования - 1 156 924 - выявлено в США, где зарегистрирован 67 451 летальный исход. Далее по числу заражений следуют Испания (217 466), Италия (210 717) и Великобритания (187 840).

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