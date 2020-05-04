На аукцион попала песня Маккартни и Старра, которая ранее никогда не издавалась
09:36 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра, двух бывших участников легендарной английской группы The Beatles ("Битлз"), уйдет с молотка в Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в аукционном дом Omega Auctions ("Омега окшнз"), торговая площадка которого находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в английском графстве Мерсисайд, на родине "ливерпульской четверки".
Автором композиции Angel in Disguise ("Ангел во плоти") выступил один из основателей The Beatles Маккартни. Трек был записан им совместно с экс-ударником группы для 10-й сольной пластинки Старра Time Takes Time (1992).
Однако в итоге песня не была включена в альбом - ее забраковал сам Ринго. Кассета с записью долгое время находилась в коллекции британца Тони Принса, диск-жокея станции "Радио Люксембург", которая вещала на Британские острова с 1933 по 1992 год. Он и выставил ее на торги, которые запланированы на 19 мая.
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