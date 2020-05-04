Попова: Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день невозможно
09:43 04.05.2020
Говорить о полном прекращении распространения коронавируса не представляется возможным, независимо от характера принятых мер. Риски возникновения новых очагов заражения сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", - сказала она в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24", фрагмент которого был показан в понедельник.
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